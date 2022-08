Gartenbesuch in Kamp-Lintfort : Grüne Oase mit eigenem Charme

Maria und Peter Sobeck in ihrem Garten, den sie seit 44 Jahren hegen und pflegen. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Private Gärten in Kamp-Lintfort standen am Wochenende für Besucher offen. Zum Beispiel bei Maria und Peter Sobeck an der Königstraße. Sie haben ihr Grundstück zu einem kleinen, grünes Paradies gemacht.