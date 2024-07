Ehrenamtskarte in Kamp-Lintfort Großes Lob fürs freiwillige Engagement

Landscheidt freute sich, die Ehrenamtlichen in der Feuerwache zu begrüßen. Er erläuterte: „Auch auf diese moderne Feuerwache und das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute können wir als Stadt Kamp-Lintfort stolz sein.“ Dann wandte er sich an die Ehrenamtlichen: „In meinen Ansprachen spreche ich oft über das Ehrenamt und heute sehe ich auch einmal viele der engagierten Menschen in Kamp-Lintfort.“ Die Ehrenamtlichen hatten die Möglichkeit, in vier Gruppen die funktionale Feuerwehrwache mit den Fahrzeug-Einstellplätzen, Umkleide- und Sozialräume für Herren und Damen, Werkstatt, Waschhalle, Containeranlage für verschiedenste Abrollbehälter, Büroräume, Bereitschaftsräume, Küche und vieles mehr in einem Rundgang zu besichtigen.