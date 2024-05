Extraschicht 2024 in Kamp-Lintfort Große Fotoaktion zur langen Nacht der Industriekultur

Sein Herzensprojekt ist die Fotografie, sein liebstes Motiv seine Heimatstadt: Zur Extraschicht, die am Samstag, 1. Juni, im Zechenpark steigt, hat sich Stefan Büschken eine neue Idee einfallen lassen, wie er die ehemalige Bergbaustadt in Szene setzen kann. Insgesamt zehn Großformate mit markanten Motiven aus Kamp-Lintfort, begleiten die Besucher vom Parkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee durch den Zechenpark vorbei am Schirrhof bis zum Quartiersplatz.