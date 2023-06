Freiwilligenarbeit in Kamp-Lintfort Große Beteiligung am ersten Ehrenamtstreffen

Kamp-Lintfort · Die Freiwilligenagentur „Kali Aktiv“ war dem Wunsch der Ehrenamtlichen aus den verschiedensten Einrichtungen, Organisationen und Vereinen in Kamp-Lintfort nachgekommen und hatte zum Ehrenamtstreff „Aktiv in Kamp-Lintfort“ eingeladen. Was die Teilnehmer erlebten.

13.06.2023, 15:42 Uhr

Mehr als 80 Teilnehmer zählte das erste Ehrenamtstreffen in Kamp-Lintfort. Die Veranstaltung soll jetzt regelmäßig stattfinden. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Von Anja Katzke