Deutsche Gehörlosen Golf Meisterschaften Amtierende Weltmeisterin tritt in Kamp-Lintfort an

In vier unterschiedlichen Kategorien spielten knapp 40 Sportler und Sportlerinnen im Rahmen der 17. Deutschen Gehörlosen Golf Meisterschaften in Kamp-Lintfort ihre Sieger aus. Gastgeber war der Golfclub am Kloster Kamp in Kamp-Lintfort. Mit einer herausragenden Leistung habe die amtierende Weltmeisterin Vanessa Girke geglänzt. Die Schleswig-Holsteinerin, die für den GSV Bielefeld am Start war, legte laut Veranstalter am ersten Tag eine „72er-Runde“ hin, tags drauf habe sie mit 70 sogar zwei unter Par gespielt – laut André Vorndamme, Verbandsfachwart für die Sparte Golf im Deutschen Gehörlosen Sportverband, „ein neuer Rekord.“ Die Deutsche Meisterin bei den Frauen habe sich mit dem Platz in Kamp-Lintfort zufrieden gezeigt, teilt der Golfclub mit.