Alles Bio in Kamp-Lintfort „Gold für das Café am Weiher in Hoerstgen“

„Wie in anderen Wirtschaftszweigen in unserem Kreis ist es auch in unserer heimischen Landwirtschaft wichtig, dass wir Menschen und Betriebe haben, die vorweg gehen, die aus innerer Überzeugung Veränderungen angehen und zeigen, wie es gehen kann und dass es geht. Die Auszeichnung zeigt, dass höchste kulinarische Erwartungen von Gästen und höchste Erwartungen an die Nachhaltigkeit sowie wirtschaftliche Erwartungen Hand in Hand gehen können“, so Landrat Ingo Brohl.