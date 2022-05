Kunst in Kamp-Lintfort : Gewölbekeller öffnet sich wieder der Kunst

Elizabeth Weckes stellt zum ersten Mal in Kamp-Lintfort aus. 2018 waren ihre Arbeiten in Kalkar zu sehen. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Den Auftakt macht die Ausstellung „In Licht und Wind“. Künstlerin Elizabeth Weckes aus Frechen zeigt ab Sonntag ihre Art von Realismus. Die Arbeiten sind bis zum 1. November zu sehen.

Der Gewölbekeller von Kloster Kamp öffnet sich wieder der Kunst: Die Frechener Künstlerin Elizabeth Weckes bringt mit ihren Arbeiten ab Sonntag, 15. Mai, viel „Licht und Wind“ in das alte Gemäuer, das sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten und viel besuchten Kunstort entwickelt hat. Peter Hahnen, Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp, freut sich, diesen Ort nach zwei Jahren Corona-Pandemie den Besuchern wieder zugänglich machen zu können. Zur Wieder-Eröffnung hat er mit Elizabeth Weckes eine spannende Künstlerin auf den Kamper Berg eingeladen, deren Arbeiten die Betrachter sowohl in ihrer Anmut als auch zugleich in ihrer Dualität auffordern, es nicht nur beim flüchtigen Blick zu belassen.

In den insgesamt 19 Ölbildern, die im Gewölbekeller ausgestellt sind, gibt es mehr zu entdecken, das zum Nachdenken über die Welt in ihrer Gegensätzlichkeit anregt. Elizabeth Weckes ist eine exzellente Naturbeobachterin, detailgenau und naturkundlich interessiert. Vögel, ob Möwen, Krähen oder Tauben, aber auch Pflanzen stehen immer wieder im Fokus der Bilder – in geradezu auffallenden Größenverhältnissen im Vergleich zur verschwimmenden Umwelt: Möwen balgen sich vor wolkenverhangenem Himmelblau, darunter ragen von Menschen geschaffene Kräne empor. Stare bevölkern eine Bushaltestelle in Dublin, der Hintergrund, die Szenerie verschwindet in einem diffusen Rot. Und Tauben bringen ein wildes Durcheinander in die klaren Strukturen der modern gemeinten Architektur. Dabei lässt sie dem Betrachter gerne einen Spielraum für die Assoziation und die Interpretation ihrer Arbeiten, die im Spannungsfeld zwischen Natur sowie Technik, Industrie und Architektur stehen. „Es sind eben diese Kontraste, die mich reizen: Bewegt und statisch, organisch und von Menschenhand geschaffen“, sagt die 54 Jahre alte Künstlerin. Das sei umso spannender, weil die Natur selbst Strukturen aufweise, die an Architektur erinnern. „Nehmen Sie zum Beispiel eine Pusteblume“, sagt sie.

Info Der Eintritt zur Ausstellung ist frei Öffnungszeiten Die Ausstellung „In Licht und Wind“ ist ab dem 15. Mai montags bis samstags von 14 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Infos im Internet unter www.kloster-kamp.de

Elizabeth Weckes ist viel gereist. Ob Indien, Australien, Frankreich oder England: „All diese Orte haben dazu geführt, meine Natur-Eindrücke noch zu vergrößern“, betont die Künstlerin bei einer Besichtigung der Ausstellung, die den Titel „In Licht und Wind“ trägt. Vielfach sind es auf Reisen gewonnene Eindrücke, selbst Erlebtes oder Erinnerungen. Zu jedem Bild hat sie eine Geschichte zu erzählen. Deshalb lohnt sich ein Besuch der Ausstellung, wenn die Künstlerin anwesend ist. „Ich bin immer auf der Suche nach Motiven“, betont sie. Elizabeth Weckes studierte an der Kunstakademie Münster. 1993 erhielt sie das Max-Ernst-Stipendium der Stadt Brühl. Gastdozenturen führte sie unter anderem nach Kanada und Australien.