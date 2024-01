Ermittlungen in Kamp-Lintfort Gestohlener Roller landet im Gebüsch

Diebe haben in der Nacht zum Dienstag (9. Januar) gegen 1.20 Uhr, einen Roller vom Straßenrand der Wilhelm-Raabe-Straße gestohlen. Sie schoben diesen vermutlich bis zur Europaschule an der Sudermannstraße, berichtete die Polizei. Dort schmissen die Täter den Roller in ein Gebüsch in Höhe des Sportplatzes.