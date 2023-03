Für den täglichen Bedarf, Paketannahme und Lotto In Kamp-Lintfort Gestfeld gibt es „endlich“ wieder einen Einkaufsmarkt

Der Kamp-Lintforter Magnet Minimarkt ist nicht der erste Minimarkt überhaupt, sondern eine neue Filiale einer ganzen Gruppe: Viktor Steinert und Alexey Perelmuter haben insgesamt fünf Minimärkte – außer der im Gestfeld einen in Bochum, einen in Gelsenkirchen und zwei in Dortmund. Ihr Konzept bei all diesen Filialen: Sie bieten ihre Lebensmittel und anderen Produkte für den täglichen Bedarf in Wohngebieten an. Da, wo große Lebensmittelmärkte wegzögen – weil sie viel größere Bedingungen an Laden- und Parkplatzgröße stellten. Durch ihre kleinere Größe passten sie so gut in die Stadtviertel – und die Kundinnen und Kunden hätten von zu Hause aus keinen weiten Weg.