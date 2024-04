Kinderbetreuung in Kamp-Lintfort Geschasster Kita-Träger will an Übergang mitarbeiten

Regenbogen in Kostenpflichtiger Inhalt Kamp-Lintfort sollen geordnet in eine neue Trägerschaft überführt werden. Das haben die Graf-Recke-Stiftung, die evangelische Kirchengemeinde Lintfort und die Stadt Kamp-Lintfort am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung deutlich gemacht. Wie berichtet hat die evangelische Gemeinde als Eigentümerin der Gebäude am 31. Januar sowohl den Mietvertrag als auch den Kooperationsvertrag mit der Graf-Recke-Kindertagesstätten GmbH (einer Tochter der diakonischen Stiftung mit Sitz in Düsseldorf) gekündigt. Die Kündigung erfolgte im Einvernehmen mit der Stadt. Hintergrund waren Ausfälle bei den Betreuungszeiten. Die evangelische Kirchengemeinde hatte die Trägerschaft für die beiden Kitas erst 2022/23 an die Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH übergeben.