Ausbildung in Kamp-Lintfort : Gesamtschülerinnen erkunden eine Azubi-Filiale

Vier Schülerinnen der Unesco-Gesamtschule besuchten im Rahmen der Berufswahlorientierung die Azubi-Filiale von Aldi-Süd in Rheinberg. Foto: Jürgen Rasfeld

Kamp-Lintfort Na, was möchtest du nach deinem Schulabschluss machen? Diese Frage kennt sicherlich jeder, der kurz vor seinem oder ihrem Abschluss steht und bald in das Berufsleben eintritt. Um den Schülern der Unesco-Schule dazu möglichst viele Perspektiven zu eröffnen, bietet ihnen die Berufswahlorientierung regelmäßig die Möglichkeit, in neue Berufszweige hinein zu schnuppern.

Vier Schülerinnen des 10. Jahrgangs besuchten dazu die Azubi-Filiale von Aldi Süd in Rheinberg. Diese Filiale wird über einen Zeitraum von vier Wochen nur von Auszubildenden geleitet. Nach einer kurzen Einführung in die Ausbildungsmöglichkeiten, die Aldi Süd bietet, durften die Schülerinnen sich an verschiedenen Stationen in dem Beruf des Kaufmanns oder der Kauffrau für den Einzelhandel versuchen.

Zunächst erhielten die Schülerinnen dazu eine Führung durch die Filiale. Einer der Auszubildenden erläuterte die Abläufe in dem Markt. Anschließend konnten sie sich beispielsweise beim Manövrieren des Pumphundes aneinander messen oder Waren fachgerecht auf eine Palette stapeln. Besonders viel Spaß hatten sie aber an der Kasse, denn dort wurde ihnen gezeigt, wie man die Kasse richtig bedient, und sie durften verschiedene Waren scannen. An jeder dieser Stationen konnten die Gesamtschülerinnen Punkte sammeln, und zum Abschluss des Besuchs wurde dann die Gewinnerin der Stationen gekürt. Die Siegerin Nassima aus der Klasse 10 b sagte zu diesem Tag: „Die verschiedenen Stationen haben viel Spaß gemacht und man hat einen guten Einblick in die Ausbildung bei Aldi Süd erhalten.“

Ob die vier Schülerinnen der Unesco-Gesamtschule wirklich einmal dort eine Ausbildung machen werden, wissen sie aber noch nicht. Dennoch resümiert die begleitende Berufswahlkoordinatorin Eva Mischke: „Der Besuch der Filiale von Aldi Süd war sicherlich ein Gewinn für die Schülerinnen, denn sie konnten den Beruf hautnah erleben und wurden toll betreut. Wichtig ist für uns am Ende, dass den Schülerinnen neue Perspektiven aufgezeigt werden konnten.“