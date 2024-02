Jubiläum in Kamp-Lintfort Georg-Forster-Gymnasium besteht seit 60 Jahren

Mit den jeweiligen Kategorien haben sich alle Jahrgangsstufen inhaltlich auseinandergesetzt. So die 5c in der Kategorie Zeichnung und Grafik mit Konstruktionszeichnungen fantastischer Flugmaschinen im Stile von Otto Lilienthal. Dazu wurde Multitechnikpapier durch löslichen Kaffee eine beinahe historische Optik verliehen. Passend dazu arbeiteten Sechstklässler in der Kategorie Plastik/Collage an unterschiedlichen Flugmodellen, die von der Decke der Orangerie hängen.