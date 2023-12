Fazit der Händler und Besucher in Kamp-Lintfort Gelungener Weihnachtsmarkt am Zechenturm endet

Knapp 30 Hütten sorgten an zwei Wochenenden für vorweihnachtliches Feeling beim Hüttenzauber unterm Förderturm im Zechenpark. Mit dem zweiten Advent endete der Weihnachtsmarkt. Den Gästen hat der Bummel über den Platz gefallen. Das Wetter, das Regenschauer und Wind bereithielt, spielte am 9. Dezember zwar nicht mit. „Aber davon lassen wir uns nicht beeinflussen“, meinte Nicole Weiler, die mit Freundinnen an den Ständen auf der Suche nach ersten Präsenten war.