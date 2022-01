Förderung in Kamp-Lintfort : Geldsegen für die Sportjugend

Kamp-Lintfort Die Sparkasse Duisburg stellt für die 3180 Kinder und Jugendlichen in den Kamp-Lintforter Sportvereinen eine Summe von 32.000 Euro aus dem Zweckertrag des PS-Sparens zur Verfügung.

Ob Fußball, Tischtennis oder Badminton: Die Sportjugend im Stadtsportverband Kamp-Lintfort darf sich über eine Spende der Sparkasse Duisburg freuen. Sie stellt 32.000 Euro aus dem Zweckertrag des PS-Sparens für die Jugendarbeit in den Kamp-Lintforter Sportvereinen zur Verfügung. Die Spende unterstützt 28 Vereine mit 3180 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren. Und so wird das Geld aufgeteilt: Die Vereine erhalten jeweils zehn Euro für jedes jugendliche Mitglied aus dem Spendenbetrag. „Die Spende ermöglicht den Vereinen die Umsetzung geplanter Projekte. Sie bietet ihnen außerdem die Chance, neue Mitglieder zu gewinnen. In der Corona-Zeit lag vieles brach. Da ist jeder Euro gut angelegtes Geld“, sagte Manfred Klessa, Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Der LTV, der 95 Jahre alt wird, weiß schon, wie er das Geld nutzen wird: „Es fließt in unsere Kooperationsarbeit mit der Ebertschule und der Kita Tausendfüßler“, berichtet Geschäftsführerin Ulrike Plitt. Die Übergabe fand am Mittwoch coronabedingt in kleinem Rahmen statt. Mit dabei Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, und Bürgermeister Christoph Landscheidt. Stellvertretend für alle Vereine im Stadtsportverband nahm der Lintforter Turnverein als größter Sportverein in der Stadt mit 1498 Mitgliedern, davon 883 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, an der Übergabe in seinem Vereinsheim an der Eyller Straße teil.