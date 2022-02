Protestaktion in Saalhoff : Gelb und Rot markieren die Kiesflächen

Am Samstag trafen sich Mitglieder der Interessengemeinschaft, um mit einer Aktion auf die Planungen im neuen Regionalplan aufmerksam zu machen. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Interessgemeinschaft Kiesausstieg Saalhoff umgrenzte das Gebiet zwischen Niersenbruch und Alpsray, das dem Sand- und Kiesabbau zum Opfer fallen könnte. Ab Dienstag informieren die Mitglieder zweimal in der Woche an Informationsständen in der City über den geplanten Kiesabbau.

Der Sturm Zeynep hatte über in der Nacht zum Samstag über den Niederrhein und Saalhoff gefegt und auf den Geh- und Radwegen seine Spuren in Form von vielen kleinen Ästen zu hinterlassen lassen. Die Straßenbäume hüllten Aktive der Interessengemeinschaft „Kiesausstieg Saalhoff“ an diesem Morgen mit rot-gelben Schals ein, um einen Sturm ganz anderer Art zu entfachen: einen Sturm des Protestes gegen den möglichen Kiesabbau in Saalhoff. So legten sie Schals um die Bäume, die das Gebiet abgrenzen, das einer Abgrabung von Sand und Kies zum Opfer fallen könnte. Außerdem hefteten sie kleinen Plakate an, die die Grenzen des vorgeschlagenen Abbaugebietes zeigen.

Es ist von der Saalhoffer Straße östlich des Niersenbruchs und von der Alpener Straße westlich von Alpsray und der B 510 begrenzt. Es liegt nördlich und südlich des Saalhoffer Flughafens, der als Halbinsel erhalten bliebe, wie die bestehenden Häuser und Höfe, die nahe den großen Straßen liegen. „Die Fläche nördlich des Flughafens wäre 58 Hektar groß“, berichtete am Samstag IG-Sprecher Peter Schiffler. „Die ist Fläche südlich des Flughafens 85 Hektar. Das sind zusammen 133 Hektar. Hinzu kommen 60 Hektar im Niephauserfeld, die westlich des Autobahnkreuzes Kamp-Lintfort liegen.“ IG-Aktive Tina Jäntsch ergänzte: „Die Flächen würde unwiederbringlich verlorengehen, für die Landwirtschaft genauso wie für die Natur, zum Beispiel für den Steinkauz, der hier zu finden ist.“

Info Dienstags auf dem Prinzenplatz Standorte Die IG Kiesausstieg Saalhof informiert dienstags von 9 bis 12 Uhr. Der Informationsstand befindet sich auf dem Markt auf dem Prinzenplatz. Samstags von 11 bis 14 Uhr stehen die Mitglieder mit einem Informationsstand vor dem EK 3 im verkehrsberuhigten Bereich der Moerser Straße.

Die beiden zählen zu den gut zehn aktiven Mitgliedern des Organisationsteams der der Interessengemeinschaft Kiesausstieg Saalhoff, der sich inzwischen insgesamt 140 Personen angeschlossen haben. Diese geht jetzt in eine heiße Phase, wie bereits vor sechs Wochen das Bündnis „#DasPinkeKreuz“ in Neukirchen-Vluyn, das einen Kiesabbau südwestlich der Halde Norddeutschland verhindern will. Die IG Kiesabbau Saalhoff übernahm von diesem Bündnis die Idee, Bäume zu markieren, die das mögliche Abbaugebiet begrenzen, das Symbol des Andreaskreuzes und die farbliche Wiedererkennung. „Bei uns ist es nicht die Farbe Pink, sondern sind es die Farben rot und gelb“, sagte Peter Schiffler. „Diese Farben haben wir schon in unserem Logo.“