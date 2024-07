„Noch fruchtiger im Geschmack“ Geilings Bräu stellt neues Bier zum Dong Open Air vor

2023 waren die Aromen des Bieres zum Dong Open Air Schokolade, Zitrone, Himbeere, Kirsche, Cassis und Erdbeere. Dieses Jahr sollte es noch fruchtiger werden. Geht das? „Wir haben dieses Jahr Ananas und Stachelbeere miteinander kombiniert“, sagt Braumeister Kai Weier von Geilings Bräu aus Kamp-Lintfort auf dem Festival. Die Saalhoffer Brauerei arbeitet schon seit einigen Jahren mit den Festivalmachern zusammen und kreiert auch in diesem Jahr ein Dong-Bier, das es in limitierte Auflage im Partyzelt als Flasche und an jedem Bierausschank vom Fass gibt.