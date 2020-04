Kamp-Lintfort : Eröffnung der Landesgartenschau auf 5. Mai verschoben

Kamp-Lintfort Die Landesgartenschau öffnet ihre Tore etwas später. Ab Montag, 20. April, dürfen Besucher aber durch den Zechenpark eingeschränkt spazieren gehen. Es gelten dort die Corona-Vorschriften.

Eine Eröffnung vor dem 5. Mai sei wegen der Pandemie nach wie vor nicht möglich. In Abstimmung mit dem Umwelt- und Gesundheitsministerium sei es aber gelungen, diesen Kompromiss zu schließen. Der fertiggestellte Zechenpark sollte den Bürgern in Kamp-Lintfort ohnehin dauerhaft als Stadtpark zur Verfügung gesellt werden. „Das Land ist dem Konzept, das wir entwickelt haben, gefolgt“, erläuterte Martin Notthoff. Ähnlich wie in anderen Stadtparks soll ein Spaziergang unter Corona-Bedingungen im Parkteil des Zechenparks am Montag, 20. April, Mittwoch, 22. April, und Freitag, 24. April, zwischen 11 und 19 Uhr jeweils einer begrenzten Personenzahl einen kurzen Einblick in den Zechenpark ermöglichen.