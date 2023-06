Selbstversorgung in der Altsiedlung Haus des Bergmann macht bei den offenen Gärten mit

Der Garten am Haus des Bergmanns in der Altsiedlung wurde um eine Ausstellung zum Thema Selbstversorgung bereichert. Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition möchte den erhalten gebliebenen Garten am Haus des Bergmanns zu neuem Leben erwecken. Die Bergarbeiterfamilien haben früher ihren Garten bis zum letzten Zentimeter bestellt und hatten in der Regel auch Hühner, Ziegen, Schweine oder Kaninchen.