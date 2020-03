Kunst in Kamp-Lintfort : Galerist schickt Kunst als Videobotschaft nach Hause

Andreas Verfürth macht aus der Not eine Tugend. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Kamp-Lintfort Andreas Verfürth, Inhaber der Galerie Schürmann, muss die Kunstfreunde wegen Corona ausladen.

Galerist Andreas Verfürth macht aus der Not eine Tugend: Er schickt die Vernissage seiner neuen Ausstellung „Flora – Landesgatenschau 2020“ den Kunstfreunden in Kamp-Lintfort und in der Region als Videobotschaft nach Hause. Denn auch die Galerie Schürmann an der Moerser Straße 252 hat wegen der Corona-Krise geschlossen.

„Manchmal kommt es anders als geplant“, teilt Verfürth in seiner Ausladung der eingeladenen Gäste mit. Darin heißt es weiter: „So ist es dem grassierenden Corona Virus und dem Schutz aller geschuldet, dass die Ausstellungseröffnung ,Flora 2020’ in der üblichen Weise, dicht gedrängt mit netten Gesprächen, guter Stimmung und viel Kunstgenuss bei einem Gläschen Wein, diesmal so nicht stattfinden sollte.“

Dennoch halte die Galerie an dem Termin fest, und die Ausstellungseröffnung werde zu den Kunstfreunden nach Hause kommen: Sowohl die Begrüßungsrede von Ute Kaldune und Andreas Verfürth, als auch die Präsentation der Werke wird per Videobotschaft unter www.galerie-schuermann.de am 27. März ab 19 Uhr zur Verfügung stehen. „Sie dürfen gespannt sein, denn sie erwartet eine völlig neue Art der Vernissage: Couch-Abend mit Puschelsocken, einem Gläschen Wein und die Entdeckung wunderbarer Kunstwerke.“

„Flora 2020“ ist als Gemeinschaftsausstellung von zehn Künstlern mit 100 Werken geplant: Es nehmen teil: Frank Damm, Armin Göhringer, Bettina Hachmann, Dan Hepperle, Doris Kaiser, Ivica Matijevic, Dirk Salz, Götz Sambale, André Schweers und Ana Weinberg. „Natürlich stehen wir ihnen während der angekündigten Ausstellungseröffnung und zu den Galerieöffnungszeiten telefonisch zur Verfügung“, teilt Verfürth mit.