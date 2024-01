Neue Ausstellung in Kamp-Lintfort Galerie Schürmann zeigt Keramik auf 8,20 Metern

Michael Cleff wollte frei gestalten. Damals war er einer von wenigen Studenten überhaupt, die sich dem Material Ton verschrieben haben. „Ich denke, es ist der kunsthandwerkliche Aspekt, der viele abschreckt. Das Material ist technisch sehr anspruchsvoll“, sagt Michael Cleff. „Außerdem kann man Ton nicht so gut in beliebiger Größe bearbeiten. Je größer die Arbeit, desto schwerer wird sie“, erläutert der Bochumer mit Atelier in Mülheim. Die Kulturgeschichte des Materials spielt für ihn keine Rolle – außer vielleicht, dass er den Ton auf bestimmte Art und Weise brennt: in offener Flamme. Das erinnere, sagt Cleff, an alte ostasiatische Keramik. Das Reizvolle sei für ihn, dass man dem Material immer auch ausgeliefert sei, weil sich Ton beim Trocknen oder Brennen verändere. Seine Ideen, die er in abstrakte, zumeist geometrische Formen umsetzt, hält er in flüchtigen Skizzen fest. Da stehen Proportionen, Farben und Glasuren schon längst fest. „Ich habe immer eine genaue Vorstellung davon, was ich entwickeln möchte“, sagt der Künstler.