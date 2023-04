Ausstellung in Kamp-Lintfort Galerie Schürmann präsentiert die Kunst von Ilka Habrich

Ilka Habrich, die in Krefeld geborene und heute in Würselen lebende Malerin, war schon einmal vor elf Jahren, in der Kamp-Lintforter Galerie Schürmann zu Gast, damals mit einer Auswahl ihrer ungewöhnlichen Nachtbilder. Jetzt ist sie dort wieder zu sehen. Unter dem Titel „extracts on paper“ präsentiert sie auf der kleinen, 8,20 Meter großen Sonderausstellungsfläche der Galerie neben einer Reihe abstrakter Natur- und Landschaftsbilder in Öl mehrere in einem speziellen Abdruckverfahren hergestellte, Monotypien und drei auf Aluminiumplatten gesprayte Farbkompositionen. Der Ausstellungstitel bezieht sich in diesem Fall vor allem auf die Monotypien, denn in ihnen hat die 51-jährige Künstlerin kleine, interessant strukturierte Teilbereiche, also „extracts“, einiger ihrer zuvor in Öl auf Leinwand gemalten Bilder als Vorlagen verwendet, und diese in vergrößerter Form diesmal mit Acryl- oder Linoldruckfarbe auf eine Gelatineschicht gemalt und anschließend auf Papier abgedruckt.