Jubiläum in Kamp-Lintfort : Galerie Schürmann besteht seit 30 Jahren

Für 300 DM kaufte Andreas Verfürth die erste Grafik. Heute präsentiert er Künstler wie Ulla Ströhmann. Foto: Norbert Prümen

Interview Kamp-Lintfort Der Galerist Andreas Verfürth plant für den 22. Oktober eine große Jubiläumsausstellung mit zehn Künstlern, die eigens für den runden Geburtstag der Galerie Schürmann jeweils neun Werke schaffen. Warum Verfürth die abstrakte Kunst besonders mag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Andreas Verfürth brennt für die Kunst. Im RP-Interview blickt er auf drei Jahrzehnte zurück, in denen er für die Galerie Schürmann an der Moerser Straße 252 ein klares Profil entwickelte.

Herr Verfürth, die Galerie Schürmann besteht seit 30 Jahren in Kamp-Lintfort. Wie sind Sie eigentlich auf die Kunst gekommen?

Info Zehn Künstler mit jeweils neun Werken Jubiläumsausstellung Die Vernissage ist am Samstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr. Um 19.30 Uhr begrüßen Andreas Verfürth und Ute Kaldune die Gäste. Für Sonntag, 23. Oktober, ist von 12 bis 16 Uhr außerdem ein Kunst- und Katerfrühstück geplant.



Katalog Zur Jubiläumsausstellung erscheint ein Katalog, eine Reservierung der Werke ist vorab nicht möglich. Infos unter www.galerie-schuermann.de

Verfürth Durch Petra Schürmann, der Namensgeberin der Galerie. Sie hat damals an der Moerser Straße 252 eine Poster- und Rahmengalerie eröffnet. Vier Wochen danach bin ich in ihr Geschäft gestolpert, weil ich ein Bild rahmen lassen wollte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Drei Monate später haben wir geheiratet. Ich habe in Petras Galerie meinen Traumberuf gefunden. Meinen Job als Ausbilder in Wesel habe ich damals leichten Herzens aufgegeben.

Was haben Sie denn ursprünglich gelernt?

Verfürth Ich war Bau- und Möbelschreiner. Das war sozusagen mein erster Traumberuf. Leider war ich aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, den Beruf aufzugeben. Ich habe dann Umschulungen in den Bereichen Hochbautechnik und Bauzeichnung absolviert.

Von der Poster- zur Kunstgalerie. Wie kam es, dass Sie den Fokus gewechselt haben?

Verfürth Ende der 1990er Jahre ging die Ära der Poster zu Ende. Petra und ich haben damals überlegt, wie wir die Galerie weiterentwickeln und voranbringen könnten. Als ich unser Ladenlokal bei einer Renovierung zum ersten Mal leer gesehen habe, war das für mich die Initialzündung, hier Kunst zu zeigen. Der Raum war dafür wie gemacht. Ja, und irgendwann habe ich mich dann getraut, für 300 DM die erste Grafik zu kaufen. Sie stammte von Arthur Luiz Piza. Ich habe damals Blut und Wasser geschwitzt: Man nimmt schließlich Geld in die Hand, um eine limitierte Grafik zu kaufen – in der Hoffnung, sie weiterverkaufen zu können. Das braucht Mut und Risikobereitschaft. Nach den ersten Grafiken kamen die erste Unikate, dann die erste Ausstellung mit Künstlern, und alles nahm seinen Lauf.

Das klingt erst mal einfach. Wie haben Sie sich das nötige Kunstwissen angeeignet?

Verfürth Es gibt keine wirkliche Ausbildung für den Beruf des Galeristen. Ein kunsthistorisches Studium kann hilfreich sein, hilft aber in der Praxis nur begrenzt. Man macht sich Gedanken und probiert vieles aus. Man muss hartnäckig und risikobereit und vielleicht auch ein bisschen Kunstbesessen oder -verrückt sein. Ich habe viele Ausstellungen, Museen, Galerien und auch Kunstmessen besucht, um herauszufinden, welche Kunstrichtung meinem Gefühl für Kunst entspricht, – und viel von den Künstlern gelernt. Elfriede und Hans-Werner Faßbender zum Beispiel haben mich an die Hand genommen. Hansfried Münchberg war für mich ein wichtiger Lehrmeister. Auch André Schweers hat mich begleitet. Ich habe von den meisten Kontakten eigentlich etwas mitgenommen und so sehr viel Wissen vermittelt bekommen. Jetzt stelle ich seit 20 Jahren Kunst aus und brenne nach wie vor für diesen Beruf. Zwölf Jahre hat es aber gedauert, bis die Galerie vom Publikum so gut angenommen wurde. Das ist auch deshalb gelungen, weil ich Ausstellungen wage, die viele andere kommerziell arbeitende Galerien nicht angehen würden.

Inwiefern?

Verfürth Ich habe zum Beispiel monochrome schwarze Bilder und Objekte von Jessica Toliver ausgestellt. Oder die rotierenden Objekte des Düsseldorfer Künstlers Dejan Saric. Nach zwei Corona-Jahren musste ich einfach mal was riskieren, das mich und meine Kunden nach den Lockdowns wieder aufweckt.

Corona war für die Kunst- und Kulturszene ein tiefer Einschnitt. Wie ist es Ihnen in dieser Zeit ergangen?

Verfürth Es war ein Schock. Ich war dabei, die Eröffnung der Flora-Ausstellung vorzubereiten, da kam der erste Lockdown. Wir haben in der Not eine digitale Ausstellungseröffnung gestemmt. An dem Abend, als unser Beitrag online ging, habe ich 38 Arbeiten verkauft. Ich hatte feuchte Augen vor Freude, wie sehr mir die Menschen vertraut und mich unterstützt haben. Danach wusste ich: Ich werde es schaffen. Aber auch die Stammkunden meiner Bilderrahmen-Werkstatt, meines zweites Standbeines, haben mich nicht im Stich gelassen. Trotzdem hat sich nach diesen zwei Jahren viel verändert. Wir haben viele Prozesse auf den Prüfstein gelegt und sehr viel neues ausprobiert und gelernt. Die Galerie hat sich während der zwei Corona-Jahre neu aufgestellt.

Die Galerie Schürmann ist heute für ihren ganz eigenen Stil in der Region bekannt...

Verfürth Ja, für abstrakte Kunst. Farbe lasse ich inzwischen öfters zu – aber bitte nicht zu viel. Monochrome Bilder und Objekte bringen Ruhe in den Alltag und in den Raum. Die reduzierte Kunst macht mich einfach glücklich. Ich schätze die handwerkliche Fertigkeit, die abstrakt arbeitende Künstler in ihrem Werk einsetzen: Sie schichten, kratzen, fräsen oder drucken. Mit der Westlichen Orangerie am Terrassengarten habe ich außerdem eine zweite Ausstellungsspielwiese für die Kunst bekommen. Das ist ein Riesengeschenk, als Galerie einen solchen Raum mit Kunst füllen zu können. Die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Kamp-Lintfort hat sich für mich als Segen erwiesen. So eine Chance bekommt man nur einmal. Hätte ich Nein gesagt, wäre tatsächlich dumm gewesen.

Was ist aus der Kooperation mit der Lineg als Ausstellungsort geworden?

Verfürth Die Ausstellung mit Arbeiten von Christoph Pöggeler wurde dort erfolgreich eröffnet. Wegen der Pandemie fand aber keine Finissage statt. Das hatte etwas mit dem inneren Sicherheitskonzept der Lineg zu tun. Aktuell pfeilt man dort an einem neuen Konzept für Kunstausstellungen im Verwaltungsgebäude der Genossenschaft.

Zum 30. Geburtstag der Galerie gönnen Sie sich eine ganz besondere Ausstellung?

Verfürth Eigens zu diesem Anlass haben sich zehn Künstlerinnen und Künstler jeweils zu einer Serie von neun Werken inspirieren lassen. Sie sind allesamt Wunsch-Künstler, die mich schon über Jahre begleiten. Alle zusammen ergeben eine wunderbare Schnittmenge des Galerie-Programms. Und sie alle haben sofort Ja gesagt zu diesem Jubiläums-Projekt. Dabei sind Frank Damm, Jörg Döring, Armin Göhringer, Bettina Hachmann, Ivica Matijević, Erik Pluis, Eberhard Ross, Götz Sambale, André Schweers und Anja Weinberg.

Was planen Sie für die Zukunft?