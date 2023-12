Unfallflucht in Kamp-Lintfort Fußgänger wird zweimal von Radlern angefahren

(RP) Die Polizei sucht Hinweise zu einer Unfallflucht, bei dem ein Mann am Dienstag gegen 15 Uhr zweimal von Radfahrern abgefahren wurde. Wie die Polizei berichtet, soll ein 58-jähriger Fußgänger zunächst auf dem Parkplatz eines Discounters an der Oststraße von einem unbekannten Radfahrer angefahren worden sein. Durch den Unfall sei der Fußgänger zu Fall gekommen und habe sich leicht verletzt. Der Radfahrer sei geflüchtet. Der Fußgänger sei aufgestanden weiter auf den Parkplatz eines Baumarktes an der Kruppstraße gegangen. Die Parkplätze sind miteinander verbunden. Auf diesem Parkplatz sei der Mann erneut durch einen Fahrradfahrer angefahren worden. Durch die Kollision sei der 58-Jährige wieder gestürzt, der Radfahrer erneut geflüchtet. Ob es sich bei beiden Kollisionen um den selben Radfahrer handelte, ist nicht bekannt, teilte die Kreispolizei Wesel mit. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel. 02842-934-0.