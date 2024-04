Neueröffnung in Kamp-Lintfort Fressnapf eröffnet eine Filiale an der Oststraße

Demnächst sollen noch acht Ladeplätze für Elektroautos entstehen, an denen die Autos Tag und Nacht geladen werden können. Die Bauzeit inklusive Abrissarbeiten betrug zehn Monate, und nun freut sich die Familie van den Berg, die seit 1994 Franchise-Partner von Fressnapf ist, über die Neueröffnung. Melanie und Oliver van den Berg feiern am 19. Mai bereits ihr 30-jähriges Jubiläum bei Fressnapf. Mit Jos van den Berg sei inzwischen auch schon die zweite Generation der Familie in das Geschäft eingestiegen. Im Laufe der Jahre seien fünf Standorte errichtet worden – Geldern (1994), Kempen (1998), Kamp-Lintfort (1999), Moers Zechenstraße (2021) und Moers Edeka Platz (2021). Die Kamp-Lintforter Filiale ziehe nun in den Neubau an der Oststraße um. Insgesamt beschäftigt Familie van den Berg knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Filialen. Bürgermeister Christoph Landscheidt und Wirtschaftsförderer Andreas Iland gratulierten den Betreibern. „Es freut mich sehr, dass die Familie die Kamp-Lintforter Filiale schon seit so vielen Jahren erfolgreich betreibt und in den neuen Räumlichkeiten noch bessere Bedingungen bieten kann“, erklärte der Bürgermeister.