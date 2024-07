Kultur in Kamp-Lintfort Freilichttheater Kamp startet Mitte August

Das Sommerwetter scheint endlich stabiler zu werden und das macht Lust auf Freilichttheater: Schon bald startet das luftige Vergnügen auf Kamp mit dem Kölner NN Theater, das am 16. und 17. August „Exit Casablanca“ in einer gewohnt frechen und skurrilen Inszenierung auf die Bühne bringt. Am 23. August folgt das Landestheater Burghofbühne aus Dinslaken mit der Bühnenadaption des bekannten Fernsehspiels „Der Gott des Gemetzels“ und zum guten Schluss am 24. August gibt das Theater Freudenhaus im Grend aus Essen die Ruhrgebietskomödie „Freunde der italienischen Oper“ zum Besten, bei der garantiert die Lachmuskeln strapaziert werden. Die Firma Struck Events aus Duisburg ist erstmalig mit im Boot. Sie bietet neben Bier, Wein, Sekt und Softgetränken auch Currywurst und Flammkuchen in verschiedenen Varianten an. Nach wie vor ist es erlaubt, in gewohnter Picknickmanier eigene Speisen und Getränke mitzubringen. Wer dabei sein möchte, bekommt Karten im Vorverkauf.