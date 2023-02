Kirche und Ökumene in Kamp-Lintfort Frauen in Kamp-Lintfort feiern seit 50 Jahren Weltgebetstag

Seit 100 Jahren feiern Frauen in inzwischen mehr als 170 Ländern dieser Erde den Weltgebetstag. Seit 50 Jahren sind auch die Kamp-Lintforterinnen dabei. Die runde Zahl ist für das ökumenische Vorbereitungsteam Anlass, einmal zurückzublicken. Denn für die „Pionierinnen“ in der Klosterstadt hatte die erste Teilnahme 1973 nicht nur Gerechtigkeit auf der Welt und die Bewahrung der Schöpfung zum Ziel. Sie hatte für sie selbst auch eine große politische und emanzipatorische Bedeutung als Frauen in der Kirche. „Ich habe mit einer 97-jährigen Frau gesprochen, die seinerzeit dabei war. Sie hat das Gottesdienstblatt von damals bis heute aufbewahrt“, berichtet Ulrike Kaufmann von der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort. Noch heute gestalten ausschließlich Frauen aller Konfessionen den Gottesdienst im Rahmen des Weltgebetstages, der immer am ersten Freitag im März, dieses Jahr also am 3. März in der Josefskirche, stattfindet.