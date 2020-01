Ehrung in Kamp-Lintfort : Franz Jakubowski gehört seit 60 Jahren der SPD an

SPD-Vorsitzender René Schneider (l.) und Vize-Vorsitzende Birgit Ullrich (r.) mit den Jubilaren (v.li.) Franz Jakubowski, Heinz-Dieter Wormann, Hans Dombek, Ute Fischer und Gerd Basse. Foto: SPD Kamp-Lintfort/SPD Kamp-Linfort

Franz Jakubowski gehört seit sechs Jahrzehnten den Sozialdemokraten an. Er trat 1959 in die SPD ein und ist im Stadtverband Kamp-Lintfort am längsten dabei. Er gehört zu den langjährigen Mitgliedern, die die SPD Kamp-Lintfort jetzt im Rahmen eines Grünkohlessens geehrt hat.

Als aktiver Gewerkschafter und Ratsmitglied habe er lange die politische Arbeit seiner Partei mit geprägt.

Dafür dankte ihm der Stadtverbandsvorsitzende René Schneider und würdigte gleichzeitig die Arbeit seines Genossen Gerd Basse, der ein halbes Jahrhundert Mitglied der SPD ist. Basse gehört aktuell dem Stadtrat an und habe laut Schneider stets darauf geachtet, die Belange kranker und behinderter Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Auch deshalb, so Schneider, könne man heute stolz sein auf Kamp-Lintfort. Die Stadt habe sich auch dank der SPD und ihrer engagierten Mitglieder in den vergangenen Jahrzehnten hervorragend entwickelt.

Im Hintergrund gewirkt hat in den vergangenen vier Jahrzehnten auch Heinz-Dieter Wormann. Für 40 Jahre Mitgliedschaft gratulierte ihm unter anderem die stellvertretende Vorsitzende Birgit Ullrich. Ebenso dankte die Partei ihren Mitgliedern Hans Dombek und Ute Fischer, die für 25 beziehungsweise zehn Jahre in der SPD geehrt wurden.