Neue Filiale eröffnet „Food-Brother” serviert Burger in Kamp-Lintfort – so kommen sie an

Schmuck sieht der neue Burger-Laden an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort aus. Für modernes Design sorgen am Tresen die knallroten Fliesen, wie sie sonst in Metrostationen verbaut sind. Festmontierte Holztische und -bänke sowie hölzerne Akustikpaneele verleihen dem Laden einen trendigen Schick. Aus den Boxen klingt Hip-Hop-Musik – und trifft sicherlich nicht nur den Geschmack der jungen Genussmenschen und ihren Lebensstil.