Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Förderverein soll nach der Landesgartenschau weitermachen

Bürgermeister Christoph Landscheidt (2.v.l) begrüßte den Vorschlag von Christoph Müllmann, Elke Wimmer und Wolfgang Roth (v.l.). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Der Vorstand des Laga-Fördervereins veranstaltet am 22. Oktober im Foyer der Stadthalle eine Arena, auf der Ideen, Vorschläge und Wünsche für die zukünftige Ausrichtung des Vereins nach der Landesgartenschau gesammelt werden sollen. Der Vorstand schlägt vor, die Arbeit fortzusetzen.

Der Förderverein der Landesgartenschau zählt fast 900 Mitglieder. Sie bringen sich seit der Gründung 2016 mit viel Herzblut und großem Engagement ehrenamtlich für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ein – ob als Gästeführer, Aufsichtspersonal oder an den Info-Points in den beiden Parks. Im Oktober endet die Veranstaltung. Endet dann auch die Vereinsarbeit oder geht es weiter? Mit diesen Fragen hat sich der Vorstand des Fördervereins jetzt intensiv auseinandergesetzt. Sein Fazit: „Wir schlagen den Mitgliedern vor, weiter zu machen. Unsere Vereinssatzung lässt es zu, über den Anlass der Laga hinaus zu bestehen“, sagte Vorsitzender Wolfgang Roth am Freitag.

Der Förderverein könne auch in Zukunft als Ideengeber und Unterstützer einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. „Wir haben vielfältige Beziehungen aufgebaut – mit dem Tierpark Kalisto, dem Lionsclub, dem Verein Garten Eden, der Werbegemeinschaft, dem Stadtsportverband und in den verschiedenen Arbeitsgruppen.“ Ein neues Projekt, auf das der Förderverein hin arbeiten könne, sei beispielsweise die internationale Gartenschau (IGA) im Ruhrgebiet. „Kamp-Lintfort wird der Endpunkt der IGA sein. Ich stelle es mir interessant vor, sich in so ein Gesamtprojekt einzubringen“, erklärte Wolfgang Roth. Projekte, die fortgeführt werden könnten, seien die Offenen Gärten, der Laga-Chor und die Arbeitsgemeinschaften Pappelsee und „Grün und Bunt“. Als Beispiel für neue Projekte, die der Förderverein in Angriff nehmen könnte, werden in einer ersten Projektskizze ein jährlich stattfindendes Gartenschaufest, urbane Gärten, Stadt- und Parkführungen und Gärtnermärkte genannt.

„Wir setzen auf die Ideen und Wünsche unserer Mitglieder. Deshalb findet die Mitgliederversammlung im Oktober in Form einer Arena statt“, erläuterten die Vorstandsmitglieder Christoph Müllmann und Elke Wimmer. Bürgermeister Christoph Landscheidt würde sich freuen, wenn der Förderverein auch nach der Landesgartenschau fortbestehen und sich für die Stadt engagieren würde. „Das Ehrenamt ist ganz wichtig. Es ist für unsere Stadt ein bedeutender Resonanzboden“, erklärte er. „Nehmen Sie den Pappelsee. Es ist einfach toll, was die Mitglieder aus dem brachliegenden Wassersportbecken gemacht haben. Das hätten wir als Stadt mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln nicht leisten können. Und auch nach der Laga werden wir mit unseren Mitteln den Pflegezustand im Zechenpark nicht so halten können, wie jetzt auf der Gartenschau. Wir sind froh über jeden Einsatz.“