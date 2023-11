Bergmannstradition in Kamp-Lintfort Fördergemeinschaft gewinnt sieben neue Mitglieder auf einen Streich

So viele Mitglieder im mittleren Alter sind noch nie in die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition eingetreten. Seit Mitte September sind es sieben, die über die neue Skateanlage zur Fördergemeinschaft kamen. Diese Anlage für Skateboarder und Scooter wurde Anfang August 2023 mit einem Fest eröffnet. Sie liegt hinter dem Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee, dessen südlicher Teil von der Fördergemeinschaft als Vereinsheim genutzt wird, unter anderem als Fotoarchiv, Schriftenarchiv und Grubenlampensammlung.