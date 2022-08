Jubiläumsfeier in Kamp-Lintfort : Fördergemeinschaft feiert 35. Geburtstag

Vorsitzender Norbert Ballhaus und Pressewart Dirk Thomas freuen sich auf das große Fest am Schirrhoff. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Mitglieder und Freunde sind zu der Jubiläumsfeier am Schirrhof eingeladen. Auch einige Gründungsmitglieder der Fördergemeinschaft haben ihr Kommen zugesagt. Warum das Bewahren der Tradition wichtig ist.

„Was passiert in der Zeit nach dem Bergbau?“ Dieser Frage stellten sich vor 35 Jahren neun Personen, als klar wurde, dass die Zeit des Steinkohlenbergbaus in Deutschland irgendwann zu Ende gehen würde, erinnert sich Norbert Ballhaus. „Wenn nichts gesammelt ist und keine Gemeinschaft aufgebaut ist, geht eine Tradition zu Ende, wenn eine Zeche schließt“, stellt der Vorsitzende der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition linker Niederrhein fest. „Deshalb haben diese neun Personen beschlossen, Ende 1987 die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition zu gründen. Eine weise Entscheidung. Genau 25 Jahre nach der Gründung wurde das Bergwerk West geschlossen. Die Tradition lebt weiter.“

So lädt die Fördergemeinschaft für Samstag, 27. August, zu einer Jubiläumsfeier zum 35. Geburtstag ein. Die Feier beginnt um 11 Uhr am Schirrhof, der 500 Meter südlich des großen Förderturms an der Friedrich-Heinrich-Allee 81 liegt. „Das Fest richtet sich an Mitglieder, deren Familien und Freunde“, sagt Pressesprecher Dirk Thomas. „Natürlich können auch andere vorbeischauen, zum Beispiel die Besucher des Zechenparks.“

Info Ermäßigte Eintrittspreise für Kinder Förderturm Fahrt auf die Plattform des großen Förderturms mit Führung, Zechenpark, sonntags von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: vier Euro je Erwachsener. Lehrstollen Führung durch die unterirdischen Räume, in denen einst Auszubildende auf den Beruf des Bergmanns vorbereitet wurden, Friedrich-Heinrich-Allee 81 neben dem Schirrhof, sonntags von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: vier Euro je Erwachsener. Haus des Bergmann Besichtigung des Museumshauses, in dem das Leben der Bergleute in den 1920er Jahren zu sehen ist, ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr, Ebertstraße 88, in der Lintforter Siedlung möglich. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro je Erwachsener. Kinder erhalten an allen drei Orten vergünstigte Eintrittskarten.

Von den vier Gründungsmitgliedern, die noch leben, haben bereits drei zugesagt. Es sind Manfred Stratenhoff, der nach dem Gründungsvorsitzenden Harry Wansner von 1997 bis 2018 Vorsitzender war, Heinrich Lorscheider und Fritz van Rechtern. Sie sollen gegen 12.30 Uhr besonders begrüßt werden. In der Zeit bis dahin spielt das Rheinpreußen-Orchester, das in Kamp-Lintfort beheimatet ist. Norbert Ballhaus hält als Vorsitzender der Fördergemeinschaft ein Grußwort und Hannes Hartmann als Landesvorsitzender der Berg- und Knappenvereine. Nach der Begrüßung der Gründungsmitglieder will die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition den Sponsoren Dank sagen, besonders den Stadtwerken Kamp-Lintfort. Die Stadtwerke sind unter anderem Partner für das Projekt „Erdung“, bei dem seit dem Frühjahr 2021 um das Haus des Bergmanns an der Eberstraße ein Gemüsegarten einer Bergarbeiterfamilie entsteht.

„Es ist ein Projekt zusammen mit dem Kulturraum Niederrhein, das über zwei Jahre läuft“, erläutert der Vorsitzende der Fördergemeinschaft. Gegen 15 Uhr hält Bürgermeister Christoph Landscheidt ein Grußwort, der zuvor beim Ehrenamtstag auf dem Prinzenplatz teilnimmt. Ab 17 Uhr tritt Rudy Cash auf. Der „singende Bergmann aus dem Ruhrgebiet“ covert Schlager, hat aber auch eigene Songs im Repertoire, zum Beispiel „Wir sind auf Kohle geboren“ oder „1000 Feuer sind erloschen“. Gegen 20 Uhr klingt die Jubiläumsfeier aus, bei der mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. „Wir rechnen mit 300 bis 400 Besuchern“, sagt Dirk Thomas.