Bergmannstradition in Kamp-Lintfort : Fördergemeinschaft freut sich auf die Barbarafeier

Bis zum Ende des Jahres hat die Fördergemeinschaft noch ein straffes Programm. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Für diesen Tag planen die Mitglieder erstmals einen Umzug in Bergkittel und Schachthut. Er soll am großen Förderturm starten und an der Josefskirche enden. Es wäre der erste Umzug an einem 4. Dezember.

Am 4. Dezember treffen sich die Bergleute der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition zur Barbarafeier. Um 17 Uhr besuchen sie in Bergkittel und Schachthut die Kirche St. Josef, um begleitet vom Rheinpreußen-Orchester einen Gottesdienst zu feiern. Danach treffen sie sich ab 18. Uhr im Josef-Jeurgens-Haus. Die Barbarafeier findet zum ersten Mal mit einem Umzug der Mitglieder statt. Die Mitglieder sollen um 16 Uhr im Zechenpark Friedrich-Heinrich losziehen, wo um den großen Förderturm vom 24. bis 27. November und vom 1. bis 4. Dezember ein Weihnachtsmarkt stattfindet.

„Die Planung läuft“, sagte Manfred Reis, der im Vorstand für Veranstaltungen zuständig ist, bei der Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition Linker Niederrhein am Mittwochabend. „Der Umzug ist noch nicht bei der Stadt angemeldet, damit also noch nicht genehmigt.“ Beim Weihnachtsmarkt will die Fördergemeinschaft wieder mit einem Stand präsent sein. Außerdem wird sie erneut Fahrten auf den großen Förderturm anbieten. „Wir wollen den Förderturm anstrahlen“, sagte Christoph Müllmann, der stellvertretender Vorsitzender der Fördergemeinschaft und Beigeordneter der Stadt ist. „Das ist bei besonderen Veranstaltungen möglich.“