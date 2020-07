Stadtfest in Kamp-Lintfort : Flaniermeile „Kunst und Genuss“ ist für 2020 endgültig abgesagt

Stadtfest in Kamp-Lintfort

Angelika Sturmeit und Andreas Wiesner haben sich schweren Herzens entschlossen, die Flaniermeile in diesem Jahr abzusagen. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Kamp-Lintfort Die Veranstalter Angelika Sturmeit und Andreas Wiesner planen jetzt für 2021. Die Kunstmeile lebe von dem persönlichen Kontakt zwischen Künstlern und Besuchern. Das sei in Corona-Zeiten nicht zu ermöglichen.

„Wir hätten so gerne mit vielen Künstlern und Besuchern eine schöne Zeit auf unserer Veranstaltung ,Kunst & Genuss’ verbracht, aber es soll nicht sein“, bedauern Angelika Sturmeit und Andreas Wiesner. Die beiden Organisatoren der Kunst- und Flaniermeile in der Kamp-Lintforter Altstadt haben sich „schweren Herzens und der Vernunft gehorchend“ entschlossen, auch den den Ausweichtermin am 5. September abzusagen.