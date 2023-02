Kirche und Glaube in Kamp-Lintfort Firmung mit 28 Jahren: Ein „Meilenstein“ für Victor Strathmann

„Ich bin in einem anti-religiösen Umfeld aufgewachsen“, sagt er. Doch er beschäftigte sich schon als Jugendlicher mit unterschiedlichen Religionen und Konfessionen, ließ sich schließlich mit 17 Jahren taufen. Was bislang noch fehlte, war die Firmung – ein Sakrament, das Strathmann am Sonntag, 12. Februar, in der Petrikirche in Münster gespendet wird, teilt die Pressestelle des Bistums Münster in ihrer Pressemitteilung mit. „Die Firmung ist für mich ein Meilenstein auf meinem Lebensweg“, betont er. Ein Weg, der ihn noch weiterführen soll, denn Strathmanns möchte sich anschließend auf die Weihe zum Ständigen Diakon vorbereiten.