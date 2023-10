„Wir leben in einer Solidargemeinschaft“ Milestone spendet für einen zweiten Schüler-Avatar

Ein Teil davon soll für den Kauf eines zweiten Schul-Avatars verwendet werden. Mit diesem Gerät können Kinder, die wegen ihrer Krebserkrankung zu Hause bleiben müssen, mit ihren Mitschülern in Kontakt treten und am Unterricht teilnehmen. Per Tablet kann sich das erkrankte Kind mit dem Avatar in der Klasse verbinden und auch die Mitschüler sehen. „Wenn Kinder langfristig aus der Schule und dem Kontakt zu den Schulfreunden gerissen werden, ist das krass. Aber wenn man dagegen steuern kann, indem eine Teilhabe am Unterricht und vielleicht darüber hinaus ein sozialer Austausch mit den Mitschülern ermöglicht wird, ist das eine tolle Sache. Und für uns als IT-Unternehmen eine wunderbare Spendenmöglichkeit“, erklären die Beiden zum Grund ihrer Spende.