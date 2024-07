Ausbildung in Kamp-Lintfort Finanzamt öffnet das Bewerbungsportal

Das Finanzamt hat das Bewerbungsportal für den Start ins duale Studium oder die Ausbildung im September 2025 unter www.ausbildung-im-finanzamt.de freigeschaltet. „Die Praxisblöcke bieten einen optimalen Einblick in die spätere Tätigkeit und ermöglichen einen Überblick, wie viele unterschiedliche Aufgaben es in der Finanzverwaltung gibt“, sagt Ulrike Sondermann, Dienststellenleiterin des Finanzamts Kamp-Lintfort. „Bei uns kann sich jeder junge Mensch seinen Interessen und Talenten gemäß entwickeln, das Tätigkeitsspektrum ist enorm: vom Steuer-Profi im Finanzamt über die Betriebsprüfer im Außendienst, die Steuerfahndung, die Oberfinanzdirektion, das Ministerium der Finanzen oder in der Lehre an einer unserer Bildungsinstitutionen.“ Das Studium findet im Wasserschloss der Hochschule für Finanzen in Nordkirchen sowie in Hamminkeln oder am Bildungscampus Herford statt. Ausbildungsstandorte sind die Landesfinanzschule in Wuppertal, Bonn-Bad Godesberg und Rhede. Für das dreijährige Studium müssen Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen, für die zweijährige Ausbildung die Fachoberschulreife oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss.