Einsatz in Kamp-Lintfort Feuerwehr löscht Schwelbrand im Spänebunker

Kamp-Lintfort · Den Einsatzkräften der Feuerwehr ist es am Donnerstag gelungen, die Ausweitung eines Brandes in einem holzverarbeitenden Betrieb an der Oststraße zu verhindern. Alle Personen konnten den Betrieb eigenständig verlassen. Die Brandursache steht noch nicht fest.

19.01.2024 , 14:19 Uhr

Die Feuerwehr Kamp-Lintfort war mit 55 Einsatzkräften für rund sieben Stunden im Einsatz. Foto: Feuerwehr Kamp-Lintfort

Ein Schwelbrand im Spänebunker eines holzverarbeitenden Betriebes an der Oststraße hat am Donnerstag um 15.12 Uhr das Ausrücken der Feuerwehr Kamp-Lintfort erfordert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei eine leichte Rauchentwicklung aus dem betroffenen Gebäudeareal festgestellt worden. Alle Personen hatten zu diesem Zeitpunkt den Betrieb eigenständig verlassen können. Im weiteren Verlauf seien mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt worden, die den Bunker händisch entleert und die Späne mühsam ins Freie gebracht hätten, teilt die Freuerwehr mit. Diese Maßnahme habe sich aufgrund der Masse an Brandgut sehr aufwendig gestaltet, weshalb im weiteren Verlauf ein spezieller Saugwagen die Maßnahme unterstützt habe. Die Feuerwehr Kamp-Lintfort war mit 55 Einsatzkräften für rund sieben Stunden im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei durch eine Drehleiter der Feuerwehr Moers, dem Einsatzleitwagen des Kreises Wesel, Rettungsdienst und der Polizei. Die Oststraße war für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

(RP)