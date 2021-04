Brände am Gründonnerstag-Abend : Kamp-Lintforter Feuerwehr dreimal im Einsatz

Die Kamp-Lintforter Feuerwehr im nächtlichen Einsatz. Foto: Feuerwehr

Kamp-Lintfort Einen Unruhigen Gründonnerstag-Abend erlebte die Kamp-Lintforter Feuerwehr. Am Kirchweg ist ein Wohnanhänger in Brand geraten, an der Markgrafenstraße brannte Müll, in der Stadtmitte ein Kamin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gleich dreimal mussten Einheiten der Feuerwehr am Abend des Gründonnerstags in Kamp-Lintfort ausrücken. Aus ungeklärter Ursache geriet gegen 23.16 Uhr ein Verkaufs- und ein Wohnanhänger auf einem Hinterhof am Kirchweg in Brand. Als die Einsatzkräfte der Wehr eintrafen, standen die Anhänger bereits in Vollbrand. Durch die enorme Hitze waren zwei Fenster eines Wohnhauses geplatzt, Brandrauch war dadurch in das angrenzende Gebäude gezogen.

Zur Entrauchung setzte die Feuerwehr einen Lüfter ein. Alle Bewohner konnten bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude selbst verlassen. Die Angehörigen der Löscheinheit Stadtmitte sicherten zwei Gasflaschen und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei knapp zwei Stunden im Einsatz. Der Kirchweg und die Moerser Straße wurden für die Dauer des Einsatzes durch die Polizei gesperrt. Schadenshöhe und -ursache sind noch unklar.

Parallel wurde die Löscheinheit Hoerstgen zu einem Müllbrand an der Markgrafenstraße alarmiert. Bereits wenige Minuten zuvor war die Löscheinheit Stadtmitte zu einem Kaminbrand an der Bogenstraße ausgerückt.

(RP)