Kripo ermittelt Feuer auf Baumarktparkplatz in Kamp-Lintfort

In der Zeit von Samstag (27. Juli), 20 Uhr bis Montag (29. Juli), 6 Uhr haben Unbekannte in Kamp-Lintfort auf dem Gelände eines Baumarkts an der Kruppstraße mehrere Einkaufswagen durch Feuer beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Plastikgriffe geschmolzen.