Kammermusikfest Kloster Kamp : Festival kehrt zur alten Größe zurück

Offene Proben Das Kammermusikfest startet am 31. Juli. Probenorte sind der Rokokosaal des Klosters Kamp, der Pferdestall im Schirrhof Kamp-Lintfort, Friedrich-Heinrich-Allee 79, und die Niederrheinschule, Friedrich-Heinrich-Allee 24.



Sechs Konzerte Das Eröffnungskonzert ist am Mittwoch, 3. August, um 20 Uhr, im Schirrhof Kamp-Lintfort. Am Donnerstag, 4. August, folgt um 20 Uhr das Konzert im Kloster. Die Soiree ist für Samstag, 6. August, 17 Uhr, in der Johanniskirche zu Rayen geplant. Das Nachtkonzert am 6. August ist bereits ausverkauft. Eintrittskarten gibt es noch für die Matinee auf Schloss Ossenberg in Rheinberg am Sonntag, 7. August, 11 Uhr. Am Sonntag, 7. August, 18 Uhr, findet dann das Abschlusskonzert in der Alten Sortierhalle auf Schloss Bloemersheim statt.