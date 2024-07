Nachruf FDP Kamp-Lintfort trauert um ihren Ehrenvorsitzenden

Die FDP Kamp-Lintfort trauert um ihren Ehrenvorsitzenden Walter Alsdorf, der am 10. Juli im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Alsdorf war 1962 in die FDP eingetreten. Er gründete die Deutschen Jungdemokraten Kamp-Lintfort, deren Vorsitzender er viele Jahre war. 1963 war er Beisitzer im Ortsvorstand der FDP, wurde Schatzmeister und stellvertretender Vorsitzender. Von 1970 bis 1976 war er Vorsitzender der FDP in Kamp-Lintfort. „Er war in der schwierigen Zeit Vorsitzender, als die FDP nicht im Stadtrat vertreten war“, berichtet Vorsitzender Stephan Heuser. Obwohl Kamp-Lintfort immer ein eher kleiner Ortsverband gewesen sei, habe Walter Alsdorf ganz große Namen der FDP für einen Besuch nach Kamp-Lintfort eingeladen. So kamen etwa Lieselotte Funcke und Wolfgang Mischnick. 2020 wählte die FDP Kamp-Lintfort Walter Alsdorf zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Besondere Freude habe es ihm gemacht, an Markttagen im Geisbruch, unweit seines Hauses, Wahlkampf für seine FDP zu machen.