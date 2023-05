FDP Kamp-Lintfort zur Gestaltungssatzung für die Altsiedlung „Die Menschen wollen nicht in einem Freilichtmuseum leben“

Die Stadtverwaltung lädt für Dienstag, 16. Mai, zu einer Infoveranstaltung über die Gestaltungssatzung in der Altsiedlung ein: ein Thema, das den Anwohnern auf den Nägeln brennt. Nicht wenige waren nach baulichen Veränderungen von der Stadt zum kostspieligen Rückbau aufgefordert worden. Die FDP in Kamp-Lintfort hat sich eine eigene Meinung gebildet und möchte das Ziel der Gestaltungssatzung, also das Bewahren des Erscheinungsbildes, politisch diskutieren. „Wir weisen darauf hin, dass die Auflagen, die die Gestaltungssatzung beinhaltet, mit den Eigentumsrechten der Menschen in der Altsiedlung kollidieren. Wir sollten die Diskussion darüber führen, ob der Detaillierungsgrad dieser Satzung sowie ihre Existenz an sich verhältnismäßig ist.“ So seien die Regelungen in §10 überdetailliert und zum Teil sogar juristisch unbestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung. „Auch an rückseitigen Dachflächen sind Dachflächenfenster nur zulässig, wenn dies zur Verbesserung des Wohnwertes unbedingt erforderlich ist und sofern sie den Proportionen des Gebäudes entsprechen. Was bedeutet das?“, fragt die FDP. Formulierungen dieser Art würden in Zukunft weiter zu Unstimmigkeiten in der Auslegung und zu Unverständnis führen. Der „ursprüngliche Zustand von 1909 bis 1930“ lasse sich ohnehin nicht mehr bewahren. Technischer Fortschritt und die Erfordernisse eines aktiven Klimaschutzes seien zu respektieren, findet die FDP. 2020 seien Solaranlagen zugelassen worden. „Unseres Erachtens muss nun die Positionierung von Wärmepumpen diskutiert werden. Wie sollen diese im Erscheinungsbild versteckt werden, ohne dass dies zu weiteren erheblichen Einschränkungen für die Eigentümer führt?“ Die Altsiedlung gleiche heute einem Mosaik mit verschiedenen Dachfarben und baulichen Ausführungen. Aus Sicht der FDP ist deshalb eine Gestaltungssatzung entbehrlich. „Die Menschen wollen ihren Lebensraum selbst gestalten und nicht in einem Freilichtmuseum wohnen.“