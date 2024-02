Vereinbarung geschlossen Familienzentrum und Grünes Klassenzimmer kooperieren

Die Angebote werden im Zechenpark, in der freien Natur oder in den Kitas stattfinden. Dem Familienzentrum St. Josef gehören fünf katholische Kindertagesstätten in Kamp-Lintfort an. Es möchte durch diese Zusammenarbeit sein Bildungsangebot für Kinder und Familien in den Stadtteilen erweitern. Das Grüne Klassenzimmer, ein außerschulischer Lernort für Umwelt- und Entwicklungsthemen, wird seine Expertise und Ressourcen einbringen, um mit dem Familienzentrum für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, der Tier- und Pflanzenwelt und das soziale Miteinander zu sensibilisieren.