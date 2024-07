Katholische Kitas in Kamp-Lintfort Familienzentrum St. Josef im Verbund wird erneut rezertifiziert

„In Zeiten des Fachkräftemangels ist das eine große Herausforderung,“ erklärte Joachim Brune. Ohne die kreativen und sehr engagierten Mitarbeiterinnen in den Kitas, viele aktive Eltern und die 33 Kooperationspartner wäre das gar nicht machbar. Was vor 16 Jahren begann, habe sich inzwischen zu einem beispielhaften, großen Netzwerk entwickelt. Das Gesundheitszentrum am St.-Bernhard Hospital und der Caritas-Verband Moers-Xanten gehören von Anfang an zu den Partnern des Familienzentrums.