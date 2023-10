Eltern, Bäckerei und Tierpark steuerten Speisen bei Fairtrade-Frühstück mit Bio-Produkten in der Kita Wirbelwind

Schon seit Langem legt das Familienzentrum in puncto Ernährung sehr viel Wert auf gesunde und lokale Produkte. Bio-zertifizierte Produkte, Lebensmittel aus der Region und nun auch verstärkt Fairtrade-Produkte werden hierbei bevorzugt. So wird die Kita Wirbelwind beispielsweise wöchentlich vom Schniedershof aus Wachtendonk mit frischer Milch in Bio-Qualität aus Glasflaschen und frischem Natur-Joghurt beliefert. Die Eier kommen legefrisch aus dem beliebten Kalisto-Tierpark. So sind auch die Wege nach Kamp-Lintfort nicht weit. Auch beim Mittagessen wird darauf geachtet, wo die verwendeten Produkte herkommen und wenn es mal Fleisch gibt, wird dieses aus der Natur-Metzgerei Hennes bezogen.