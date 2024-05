Polizei in Kamp-Lintfort sucht Zeugen Fahrradfahrerin kollidiert mit E-Scooter-Fahrerin

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitag bei einem Zusammenstoß mit einer gleichaltrigen entgegenkommenden E-Sooter-Fahrerin leicht verletzt worden. Die Radfahrerin war um 8.10 Uhr auf der Moerser Straße in Höhe des Schulzentrums unterwegs, als ihr in der Kurve vor dem Anglertreff der E-Scooter entgegen kam. Beide Jugendlichen stürzten nach dem Zusammenstoß. Die Fahrerin des E-Scooters fuhr im Anschluss in Richtung Schulzentrum davon. Sie wird wie folgt beschrieben: Etwa 15 Jahre alt, braunes zum Zopf gebundenes Haar, bekleidet mit einem weißen Pullover. Sie trug einen Rucksack und fuhr einen schwarzen E-Scooter. Ob sie sich verletzt hat, ist laut Polizei nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat bittet die E-Scooter-Fahrerin und weitere Zeugen sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter Telefon 02842 9340 zu melden.