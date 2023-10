Nach Diebstahl in Kamp-Lintfort Wem gehört dieses Fahrrad?

(RP) In Kamp-Lintfort sind drei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt worden. In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtete eine Frau gegen 2.15 Uhr drei Jugendliche beim Diebstahl eines Rads, das auf der Moerser Straße Höhe Hausnummer 250, an einem öffentlichen Fahrradständer, abgeschlossen abgestellt war. Die Zeugin informierte die Polizei, die kurz später die Jugendlichen stellte. Sie liefen zunächst mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Friedrich-Heinrich-Allee und weiter in Richtung Ringstraße weg. Im Rahmen einer Fahndung konnten die Diebe im Alter von 14 bis 16 Jahren in einem Hinterhof an der Ringstraße, wo sie sich unter einem Auto versteckten, aufgegriffen und festgenommen werden.