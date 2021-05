„Sevengardens“ in Kamp-Lintfort : Am Schirrhof entsteht ein weiterer Färbergarten in der Stadt

Am Schirrhof entsteht ein weiterer Färbergarten in der Stadt

Kamp-Lintfort Im Rahmen des Projekts „sevengardens“ ist am Schirrhof ein Färbergarten entstanden. Mit der Unterstützung von Künstlern, ehemaligen Bergleuten und interessierten Kindern wurde am Mittwoch fleißig gepflanzt.

„Das Besondere an unserem Projekt ist, dass es nicht an ein temporäres Event gebunden ist“, erklärt Reichenbach. Man wolle insbesondere die lokale Gesellschaft ansprechen, sich an der Aktion zu beteiligen. „Die Leute sind da und haben Spaß daran, sich zu beteiligen“, freut sich Reichenbach über die rege Beteiligung am Projekt. Außerdem sei das Interesse seit der Pandemie deutlich angestiegen. Das Interesse spiegelt sich auch bei der Pflanzaktion wider. Neben Künstlern und Bergleuten unterstützten auch die beiden Kinder Liya (4) und Mike (5) tatkräftig die Bepflanzung des Färbergartens am Schirrhof.