Bergbau-Vergangenheit und Industriekultur Kamp-Lintfort legt eine Extraschicht ein

Programm wird es in der Lokal Hero-Woche täglich geben. Für den 20. August ist die Radtour „Kohlerunde“ geplant. Am 21. August gibt es Jazz am Schirrhof in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturprojekte Niederrhein. Am 22. August laden die Veranstalter zur Yoga-Session auf dem Förderturm ein und am 24. August findet ein Gesundheitstag auf dem Quartiersplatz statt.