Kunst in Kamp-Lintfort : Es grünt im Kamper Gewölbekeller

KAMP-LINTFORT Neun Künstlerinnen aus dem Kreis Wesel stellen im Gewölbekeller ihre Bilder, Fotokunstwerke und Skulpturen unter das Thema „Grün“.

Diese Künstlerinnen haben mehrere Dinge gemeinsam. Sie wohnen im Kreis Wesel. Sie bewarben sich 2017 um den Erna-Suhrberg-Preis in Wesel, um dabei in die zweite Runde zu kommen, zum Teil auch Preise zu gewinnen, wie Claudia Holtsteg-Küpper für ihren zweiten Platz. Und sie bilden seitdem die Künstlerinnen-Gruppe „Xpositions“, die sich alle vier bis sechs Wochen im einstigen Trappgebäude in Wesel trifft. Ab Sonntag stellen sie zusammen aus, wie sie es schon ab dem Karsamstag, 11. April, im Kamper Gewölbekeller hatten machen wollen. Dies ist ihnen jetzt möglich, weil es ein Abstands- und Hygienekonzept gibt, das zwei Aufsichtspersonen benötigt und nur zwölf Besucher gleichzeitig im Keller unter dem Rokokosaal zulässt.

Die neun Künstlerinnen setzen sich in ihren 45 Werken mit dem Thema „Grün“ auseinander, wie die Ausstellung passend zur Landesgartenschau heißt. Sie gehen mit unterschiedlichen Materialien und Kunstformen dieses Thema an, um so den Gewölbekeller ergrünen zu lassen. So bringt Petra Klein mithilfe eines Computers ein Dreirad auf ein Bild, das sie mit einem hellen Grün unterlegt. „Das Motiv habe ich auf einem Flohmarkt in der Provence in Frankreich geschossen“, erzählt die Moerserin. Die Fotokünstlerin nennt es „Dreirad for future“, um so auf die Friday-Future-Bewegung genauso anzuspielen wie auf die Verkehrswende, da ein Viertel des ökologischen Fußabdrucks durch den Verkehr verursacht ist.